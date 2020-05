Fase 2: Locatelli (Lega), ‘governo dimentica asili’

22 Maggio 2020 00:41

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – ‘Il governo ha dimenticato gli asili privati, gli educatori, le famiglie e migliaia di bambini che oggi vivono nell’incertezza. Le risorse non bastano, la cassa integrazione non arriva, non ci sono ancora linee guida”. Lo afferma Alessandra Locatelli, deputata della Lega.