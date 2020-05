11 Maggio 2020 11:59

Sono 13.275 i decreti di cassa integrazione in deroga trasmessi all’Inps dalla Regione Siciliana e di questi 12.012 sono stati autorizzati. In tutto sono 27.530 i lavoratori interessati e 5.852.553 le ore autorizzate, con un impegno di 47.406.489 euro. Sono invece 20.762 le domande per la cassa integrazione ordinaria arrivate all’Inps, di cui 19.833 già autorizzate. E 300.667 i bonus da 600 euro erogati agli aventi diritto.