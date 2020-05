Fase 2: Governo valuta via libera alle visite non solo ai congiunti dal 18 maggio

12 Maggio 2020 17:42

Fase 2: il via libera alle visite non solo ai congiunti è una delle ipotesi al vaglio del Governo

Con l’apertura di negozi, bar e ristoranti prevista per il 18 maggio potrebbe essere eliminato il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (oltre che per necessita’, lavoro e motivi di salute). E’ una delle ipotesi su cui stanno discutendo, secondo quando si apprende, maggioranza e governo. Sulla questione, che consentirebbe di fatto agli amici di poter andare al ristorante o al bar, non c’e’ ancora accordo, con alcuni ministri che spingerebbero affinche’ il vincolo rimanga.