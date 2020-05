Fase 2: governo pone fiducia su dl imprese

25 Maggio 2020 18:39

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Il governo ha posto la fiducia sul nuovo testo del dl imprese. Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Si riunirà ora la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio per decidere il timing.