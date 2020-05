Fase 2: Gibelli (Asstra), ‘raggiunta capacità carico, più flessibilità per aziende tpl’

7 Maggio 2020 20:13

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Il sistema del trasporto pubblico locale “sta ripartendo e nei primi quattro giorni ha registrato una curva di crescita dell’uso dei mezzi che ha portato al 30% rispetto alla capacità di carico. Siamo al limite del tema del distanziamento sociale. E’ stato imposto anche per i mezzi di trasporto il metro di distanza, nonostante l’uso della mascherina e la sanificazione continua”. Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Fnm, Ferrovie Nord Milano, e di Asstra, l’associazione delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, ospite di Class Cnbc.

“La capacità di carico dei mezzi di trasporto nella fase 2 è vincolata al metro fisico che mal si sposa con il layout del mezzo di trasporto. L’uso della mascherina, per quanto ci risulta, ci permetterebbe di implementare l’offerta. Abbiamo bisogno di un grado di flessibilità più alto, altrimenti i trasporti non ottempereranno alla ripartenza del Paese”, ha aggiunto Gibelli.