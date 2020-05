Fase 2: Fratoianni, ‘continueremo a chiedere eliminazione contante’

31 Maggio 2020 17:43

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Da giorni molti esponenti della destra si lanciano nella difesa della libera circolazione del contante e sparano fesserie a raffica sui pagamenti elettronici. Chiedo allora all’onorevole Meloni e alla senatrice Bernini: chi è che si mangia pezzo per pezzo l’Italia? E come pensano di combattere evasione, elusione e mafie?” Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

‘Niente di cui stupirsi -prosegue l’esponente di Leu- hanno sempre provato a lisciare il pelo ai furbetti, mortificando le persone oneste e perbene di questo Paese. Noi continueremo nelle prossime settimane nella nostra battaglia per la progressiva eliminazione del contante, lavorando ovviamente per azzerare le commissioni agli istituti bancari”.