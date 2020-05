Fase 2: Fornaro, ‘semplificare non significa meno diritti lavoratori e no tutela ambiente’

15 Maggio 2020 20:04

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Si fa un gran parlare in questi giorni di semplificazione e di lotta alla burocrazia. Deve essere chiaro che semplificare non può però significare semplicemente meno diritti per i lavoratori e tornare indietro nella tutela dell’ambiente”. Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

“Da questa crisi -aggiunge- non si esce riportando indietro le lancette del tempo rispetto alle conquiste e ai diritti con una sorta di liberi tutti in campo sociale e ambientale. Si deve invece accettare la sfida di un nuovo modello di sviluppo fondato per costruire, partendo dalla crisi prodotta dal Covid19, una prospettiva di un grande green new deal”.