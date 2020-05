Fase 2: De Bortoli, ‘Lombardia non dovrebbe aprire del tutto il 3 giugno’

22 Maggio 2020 20:02

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – “La scelta toccherà alla politica, sentiti gli esperti e consultati i dati della pandemia, ma con un po’ di buonsenso la Lombardia dovrebbe non aprire del tutto agli spostamenti fra regioni il 3 giugno, aspettare un paio di settimane non sarebbe poi un grande sacrificio e avrebbe anche un certo valore segnaletico: la guardia non va abbassata”. Così Ferruccio De Bortoli, interviene a Tg2000 – Il tempo sospeso.

“Lo dico con una certa sofferenza vivendo a Milano – aggiunge -, ma credo che la prudenza sia d’obbligo e sarebbe opportuno che una decisione del genere la anticipasse la stessa Regione, che è al centro di polemiche non infondate, ma eccessive nei toni e anche strumentali”.