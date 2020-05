Fase 2: da lunedì al via Milano digital week, palinsesto di oltre 500 eventi (3)

22 Maggio 2020 15:25

(Adnkronos) – “Avevamo chiesto a tutti di lavorare sulla ‘Città aumentata’, una Milano al massimo del suo splendore, piattaforma fisica della sua evoluzione innovativa. Dopo il rinvio a marzo abbiamo deciso di cambiare il tema, anche della call aperta, cercando di riflettere sulle trasformazioni attuali ma soprattutto prospettiche e, a questo punto, condivise non solo in città ma patrimonio di tutto il Paese”, commenta Nicola Zanardi, presidente di Hublab e curatore della Milano Digital Week.

“La risposta è stata molto al di sopra delle aspettative. Ancora una volta milanesi, e non, ci sorprendono con una partecipazione che sforerà i 600 eventi, di cui il 30% curati direttamente dalla Milano Digital Week. Una vera e propria assemblea permanente, un confronto con circa 250 ospiti, famosi e sconosciuti, industriali e intellettuali, tecnologi e umanisti. Milano è viva e sta lottando per il suo futuro”, conclude.