Fase 2 in Sicilia, Musumeci firma l’ordinanza sulle riaperture: ecco le linea guida settore per settore, la mascherina diventa obbligatoria e via libera alle palestre

17 Maggio 2020 23:02

Il Presidente Musumeci ha fornito alcuni chiarimenti sull’ordinanza per la prosecuzione della fase 2 in Sicilia: tutti gli articoli con le linee guida e le norme da rispettare

Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che detta le regole per le riaperture nell’Isola ed entra in vigore da domani. Il governatore ha disposto una serie di regole leggermente meno restrittive rispetto alle norme nazionali: aprono ad esempio le palestre sin da domani, con una settimana di anticipo rispetto alla maggior parte delle altre regioni italiane. Di seguito tutti gli articoli del decreto, settore per settore, e un preciso regolamento da seguire per la prevenzione al contagio (tra tutte l’obbligo di indossare la mascherina):