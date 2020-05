Fase 2: continua rivoluzione cashless, +57% micro imprese e artigiani (2)

20 Maggio 2020 20:18

(Adnkronos) – “Ora -aggiunge il manager- è interessante notare come questa abitudine nel favorire il pagamento cashless e preferirne la comodità si stia confermando durante la Fase 2, registrando casi in cui il transato a valore di alcuni artigiani è, al momento, persino superiore rispetto al periodo pre-Covid”.

Gli artigiani, segnalano infine gli analisti, “hanno, dunque, colto appieno i vantaggi sanitari e le comodità offerti dal cashless, invitando i propri clienti a pagare attraverso soluzioni innovative come i lettori portatili SumUp, effettuando pagamenti digitali: una soluzione concreta per continuare ad offrire servizi alla collettività senza rischiare di diventare veicoli di contagio, velocizzando i pagamenti, garantendo il rispetto delle distanze interpersonali ed evitando lo scambio di cartamoneta”.