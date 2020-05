18 Maggio 2020 12:42

Fase 2 in Calabria, nell’ordinanza della Governatrice Jole Santelli non è indicata una “data di scadenza” per il provvedimento di chiusura

Anche in Calabria, riporta Agipronews, da oggi 18 maggio, «restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo». E’ quanto si legge nell’ordinanza della Governatrice Jole Santelli, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, che non indica una “data di scadenza” per il provvedimento di chiusura.