Fase 2: Ascani, ‘posizione ideologica M5S su regolarizzazione migranti’

7 Maggio 2020 22:11

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – “Non c’è una singola buona ragione per non farlo. Temo sia un errore di una posizione ideologica che oggi non ha nessun senso. Servono tutti oggi per combattere questa pandemia”. Lo ha detto Anna Ascani, sottosegretario all’Istruzione, ospite a Piazza Pulita, parlando della contrarietà della M5S alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri.