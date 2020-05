Fase 2: Appendino, ‘si trovi mediazione su colf e badanti, no ideologia’

6 Maggio 2020 19:38

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Regolarizzazione di colf e badanti? Trovare una mediazione. Non bisogna trattare il tema in modo ideologico”. Lo dice la sindaca di Torino Chiara Appendino, intervistata a ‘Sono Le Venti’, in onda stasera alle 19.55 sul Nove.

“A Torino abbiamo costruito un modello di inclusione, il cosiddetto modello Moi, che prevedeva diritti e doveri – dice riguardo la possibile regolarizzazione di colf e badanti allo studio del governo – Io non ho un ruolo governativo ma mi auguro che a livello nazionale si trovi una mediazione. Non bisogna trattare questo tema in modo ideologico”.

“C’è bisogno di liquidità per far riaprire le attività con un po’ di fiducia e regole chiare: servono procedure chiare e snelle – aggiunge poi sui contenuti del decreto maggio – Penso che il reddito di emergenza sia necessario e urgente. Deve essere gestito a livello nazionale. Se poi il comune serve per avere una procedura più accelerata, noi ci siamo”.