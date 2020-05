Fase 2: ancora nervosismo alla Camera, scontro tra Trancassini e Fiano

13 Maggio 2020 11:48

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Ancora nervosismo alla Camera durante l’esame degli ordini del giorno sul decreto legge che disciplina le misure di contenimento per l’emergenza coronavirus e le modalità di adozione dei Dpcm. Protagonisti di un diverbio al limite dello scontro Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia ed Emanuele Fiano del Pd, mentre interveniva Federico Mollicone di Fdi. “Non è immaginabile -ha affermato quest’ultimo rivolgendosi alla vicepresidente Mara Carfagna, in quel momento alla guida dell’Assemblea- che un collega della maggioranza venga davanti ai banchi mentre stiamo intervenendo e ci intimidisca, non è accettabile”.

“La presidenza ha richiamato all’ordine sia l’onorevole Fiano, che si è avvicinato ai banchi di Fratelli d’Italia, sia l’onorevole Trancassini, che inveiva contro l’onorevole Fiano”, ha puntualizzato Carfagna.

Motivo del contendere, come ha poi spiegato Trancassini prendendo la parola, le proteste di Fratelli d’Italia per un colloquio tra la sottosegretaria Sandra Zampa e lo stesso Fiano a proposito del parere su un ordine del giorno.