Fase 2: al via informativa Conte in Aula Senato

21 Maggio 2020 12:44

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – E’ iniziata nell’Aula del Senato l’informativa del premier Giuseppe Conte sull’uscita dal lockdown e sulle misure messe in campo dal governo per contrastare i contraccolpi economici del Covid-19. L’intervento del presidente del Consiglio segue quello fatto in mattinata nell’Aula della Camera che ha registrato una dura contestazione da parte delle opposizioni.