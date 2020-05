Fase 2 a Messina: Soroptimist organizza uno sportello per cittadini e imprese

16 Maggio 2020 13:56

Messina: in vista della ripresa graduale delle attività, il Soroptimist International d’Italia ha deciso di ampliare il supporto alle donne e in generale a tutte le persone in difficoltà, estendendolo anche a imprese, artigiani, commercianti

In vista della ripresa graduale delle attività, il Soroptimist International d’Italia ha deciso di ampliare il supporto alle donne e in generale a tutte le persone in difficoltà, estendendolo anche a imprese, artigiani, commercianti e a quanti versano in gravi condizioni economiche dopo due mesi di lockdown. “In questo periodo particolarmente difficile per tutti noi, afferma la presidente del Soroptimist Club Messina Viviana Girasole, il club ha voluto dimostrare la propria vicinanza offrendo un aiuto concreto a quanti si trovano in difficoltà. Dopo aver donato alle strutture sanitarie i dispositivi di sicurezza siamo orgogliose di annunciare l’istituzione di uno sportello di solidarietà. Si tratta, spiega Viviana Girasole, di uno sportello multidisciplinare di informazioni curato, nel rispetto dei codici deontologici, da 150 socie tra commercialiste, avvocate d’impresa e di famiglia, penaliste, notaie, nutrizioniste, pediatre, ginecologhe, interniste, endocrinologhe che saranno raggiungibili telefonicamente al numero 02-5462611. Così come ha affermato la nostra presidente nazionale Mariolina Coppola, crediamo che il nostro vero patrimonio da donare siano le competenze professionali. Chiunque sia in difficoltà, abbia necessità di avere chiarimenti, consulenze o semplicemente voglia parlare troverà una professionista pronta ad ascoltarla”

Tutti i servizi sono disponibili da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 16:00 al numero 025462611

o tramite Mail:

sportellocommercialiste@soroptimist.it

sportelloorienamentolegale@soroptimist.it

sportellonotarile@soroptimist.it

assistenza.psicologhe@soroptimist.it

sportellomedico@soroptimist.it