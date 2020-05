Fase 2 a Messina, le proposte di Sicilia Futura a sostegno del commercio

4 Maggio 2020 10:44

Messina, i consiglieri comunale di Sicilia chiedono un tavolo tecnico

Il consiglieri comunali di Sicilia Futura chiedono la convocazione urgente di un tavolo tecnico sulle misure di sostegno per bar e ristoranti di Messina che da oggi, con l’inizio della fase 2, si avviano a una timida ripresa delle attività dopo due mesi di stop. I consiglieri comunali, oltre all’esenzione del canone COSAP per l’anno 2020, chiedono all’Amministrazione Comunale che vengano implementate una serie di interventi ulteriori, quali:

Rottamazione posizioni debitorie pregresse: rateizzazione in 9 anni della massa debitoria insoluta al 31.12.2019, con stralcio di sanzioni ed interessi, e decorrenza prima rata 02.01.2021.

Proroga validità concessioni in scadenza nel periodo compreso dal 01.01. al 30.05 c.a., con effetto dalla data di presentazione dell’istanza rinnovo, per il periodo necessario al rilascio del nuovo titolo concessorio.

Definizione tavolo tecnico, attualmente in corso, con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la semplificazione dell’iter relativo all’occupazione suolo pubblico in centro storico, e l’introduzione di arredi tipo.

Incremento dotazione personale ufficio Patrimonio e personale dedicato al rilascio dei parei connessi alla concessione: Mobilità Urbana, Polizia Municipale, Arredo Urbano.