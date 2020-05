Falcone: la sorella Maria, ‘la mafia non è vinta, è sempre presente’ (4)

22 Maggio 2020 15:06

(Adnkronos) – Quello che, secondo Maria Falcone, è importante però tenere a mente è che ‘il 41bis non è una cattiveria o qualcosa che va contro il garantismo del nostro sistema. E’ una necessità. Il boss deve essere isolato, altrimenti mantiene il comando. Il mafioso che può comunicare con l’esterno, anche se è agli arresti domiciliari, peggio ancora se sul suo territorio, è un boss che mantiene il potere, che mantiene la possibilità di dare ordini”. Una pervasività, quella della mafia, ancora tale da poter influenzare nomine come quella al vertice del Dap di Nino Di Matteo? ‘Non sono nella mente degli altri ‘ risponde Maria Falcone ‘ ma è chiaro che la mafia non vuole personaggi scomodi. E chi ha una storia di lotta alla criminalità organizzata sicuramente non è amato dai mafiosi. Giovanni diceva sempre che la cosa che la mafia teme di più è il carcere”.