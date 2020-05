Estate alle porte a Reggio Calabria, lido Emily’s quasi pronto. Di Vietri Crucitti: “apriremo nei prossimi giorni, punteremo sulla ristorazione” [FOTO E INTERVISTA]

19 Maggio 2020 16:09

Fase 2 a Reggio Calabria, il lido Emily’s ha quasi completato i lavori di allestimento: le foto della struttura e l’intervista alla proprietaria Emilia Di Vietri Crucitti

“Ci siamo mossi in anticipo perché per l’allestimento della struttura è necessario del tempo. Comunque nei prossimi giorni saremo pronti, probabilmente entro questo fine settimana ospiteremo i nostri clienti”. Lo fa sapere Emilia Di Vietri Crucitti, titolare del lido Emily’s, in un’intervista ai microfoni di StrettoWeb. Il suo lido sarà il primo a tornare in attività, i lavori procedono infatti da giorni e sono quasi terminati. “Vista l’emergenza Coronavirus l’offerta sarà leggermente modificata. Nella stagione estiva 2020 si punterà molto sulla ristorazione”: pizzeria e cocktail bar saranno confermati e ne diventeranno il punto di forza del locale. L’Emily’s, oltre che sulla discoteca, ha sempre proposto servizio con i tavoli all’aperto, dagli aperitivi sino alla cena, e sfruttato lo splendido panorama che lo Stretto di Messina offre a residenti e turisti. Di seguito il VIDEO con l’intervista completa.