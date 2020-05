Emergenza rifiuti in Sicilia, chiude la discarica di Lentini: situazione complicata per Messina

21 Maggio 2020 10:56

La discarica di Lentini, gestita da Sicula Trasporti, è prossima alla chiusura: oltre 200 Comuni della Sicilia conferivano lì i rifiuti, in difficoltà anche Messina

Emergenza rifiuti non solo in Calabria, ma anche in Sicilia. Il presidente Nello Musumeci, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente, il dirigente del Servizio I del Dipartimento regionale dell’Ambiente e il dirigente del Dipartimento regionale dell’Acqua e rifiuti hanno ricevuto due lunghe istanze dalla Sicula Trasporti, società che gestisce la discarica di Grotte San Giorgio. Il continuo ricorso al conferimento straordinario in emergenza ha fatto arrivare sul luogo una quantità di rifiuti troppo grande rispetto all’effettiva capacità del sito. Nel frattempo però la Regione Siciliana non ha fatto nulla per portare avanti l’iter di ampliamento della discarica, come chiesto da Sicula Trasporti. Così l’azienda ha deciso di battere i pugni sul tavolo e si è detta pronta a chiudere i suoi cancelli già dal prossimo 30 giugno ai Comuni (circa 200) che scaricano la spazzatura a Lentini. Tra questi c’è anche Messina.

Sicula Trasporti ha spiegato la situazione attraverso le parole dell’avvocato Bonaventura Lo Duca, che afferma: “pur non avendo mai formalizzato la propria disponibilità a conferimenti straordinari ad libitum, come erroneamente riportato nel corpo dei provvedimenti regionali, ha acconsentito, come più volte ribadito, a ricevere e smaltire i rifiuti in via del tutto eccezionale e transitoria. Tuttavia, il reiterato ricorso a forme di conferimento straordinario dei rifiuti costituisce esso stesso la prova che lo stato emergenziale è perenne e tutt’altro che contingente e che si protrarrà per un tempo, ad oggi, indefinito. Il volume dei rifiuti conferiti in via emergenziale presso la discarica della Sicula Trasporti ha notevolmente incrementato il processo di esaurimento del bacino oggi in uso, prevedendosi la saturazione nell’arco dei prossimi mesi. Nondimeno, non è possibile omettere di considerare, innanzitutto, che il bacino di discarica della Sicula Trasporti S.r.l. dovrebbe essere destinato, prioritariamente, ai rifiuti provenienti dall’ambito provinciale di appartenenza”.

Il legale ricorda poi che, allo scopo di fronteggiare questa situazione, la Sicula Trasporti, già nel luglio del 2019 aveva presentato un progetto per la realizzazione e per la messa in esercizio dell’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in contrada Grotte San Giorgio. Tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni necessarie è ben lontano dall’essere concluso ed in questi mesi nessun passo in avanti è stato fatto. Il progetto però era stato dichiarato procedibile nello scorso mese di dicembre, scrive ancora l’avvocato, sono trascorsi i due mesi per le eventuali osservazioni o richieste di integrazioni, ma nessuna convocazione per la conferenza dei servizi per andare avanti. Trapani, Ragusa, la Rap di Palermo e anche la Messina Servizi Bene Comune dovranno trovare soluzioni alternative, si prospettano settimane molto complicate sulla gestione dei rifiuti.