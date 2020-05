Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, situazione disastrosa a Mosorrofa: “sempre peggio” [FOTO]

17 Maggio 2020 12:23

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, metri e metri di spazzatura a Sala di Mosorrofa: la denuncia dei cittadini

E’ emergenza rifiuti a Reggio Calabria, in ogni zona della città è caos per le strade. Dopo la segnalazione di un abitante della zona di San Gregorio e la protesta al Municipio di Scilla, la denuncia arriva anche da Sala di Mosorrofa. Questa mattina i cittadini si sono svegliati con un’orrenda sorpresa, una fila lunghissima di sacchi della spazzatura occupa una buona parte della carreggiata. “Sempre peggio, controllano solo se abbiamo la mascherina”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Instagram ‘Reggio.cal.cittadini’. La gestione dei rifiuti adesso è al centro di una tempesta. Mentre i sindaci apprendono che le discariche sono piene, la soluzione al problema non è ancora stata trovata.