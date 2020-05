28 Maggio 2020 23:10

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: metri e metri di rifiuti all’esterno dall’isola ecologica di Condera

L’isola ecologica di Condera è ancora chiusa in ottemperanza alle misure anti Coronavirus, ma fuori dalla stessa continuano ad accatastarsi giorno dopo giorno sempre più sacchi di spazzatura. L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria ha preso una piega ormai disperata, molte zone della città sono assediate dall’immondizia e versano in uno stato di degrado assoluto. Di seguito il VIDEO che testimonia la situazione fuori dall’impianto di Via Reggio Campi II° Tronco.