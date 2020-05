Elezioni, è caos sulla data: il Governo conferma l’ipotesi del 20-21 settembre, divampano le polemiche

27 Maggio 2020 15:56

Elezioni, il Governo conferma l’ipotesi che l’election day, accorpate le elezioni regionali, amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari, si tenga il 20 e 21 settembre

Il Governo conferma l’ipotesi che l’election day, accorpate le elezioni regionali, amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari, si tenga il 20 e 21 settembre. Lo si apprende a Montecitorio, mentre è in corso la seduta della commissione Affari costituzionali alla Camera sul decreto elezioni.

Elezioni, Toti: “andare al voto prima che riaprano le scuole”

“Io vorrei capi re chi è lo scienziato che vuole far votare sei Regioni e centinaia di comuni il 20 settembre o addirittura il 27. Ma lo sanno quelli che governano e coloro che siedono in Parlamento che a settembre, dopo mesi e mesi di chiusura, si riaprono le scuole?” . Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “E ancora non sappiamo neppure con che modalità. Vogliamo far saltare ai ragazzi un altro mese per i comodi del Governo e gli accordicchi tra partiti? Vogliamo aprire e richiudere le scuole dopo una settimana? E la sanificazione? – domanda – Dopo averli tenuti a casa per mesi vogliamo mandare migliaia di bambini e studenti in scuole dove sono passati milioni di elettori? Ma chi pensa una cosa simile. Bisogna votare prima che aprano le scuole, come propongono tutte le Regioni di destra e di sinistra.Trovo vergognoso vedere i partiti in Parlamento litigare per spostare la data del voto quando gli fa più comodo. Magari sperando nel ritorno del Covid per non votare mai. Intervenga Mattarella perché è un furto di democrazia”, conclude Toti.

Elezioni, Zaia: “grave che non si voglia andare a votare”

“Credo legittimo che le forze politiche esprimano il loro intendimento sulla convocazione delle urne, di mezzo campagne elettorali, ed e’ legittimo che il segretario si ponga il problema. Più grave che qualcuno non voglia andare a votare” . E’ quanto ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. “Agli atti – ha proseguito – c’e’ una legge con la finestra in autunno-inverno 2020, e c?e’ nel testo giàla previsione che si possa andare al 2021. Se a voi sembra normale? ne prendiamo atto. Piuttosto è poco corretto aver detto che l’accordo sia stato fatto con l’assenso delle Regioni, ha fatto bene la Conferenza – ha concluso Zaia – a precisare che non è mai stato dato l’accordo”.

