Messina, muore nel sonno a 29 anni: “Ciao dj Antonio, continua a suonare anche da lassù”

6 Maggio 2020 10:07

Messina, noto dj muore stroncato nel sonno. A fare la tragica scoperta i genitori del giovane

“Ciao Cari amici, la mia musica non finirà mai di suonare, ma IO sto dormendo in un sonno profondo, vi vigilerò d’alto dei cieli“- è il messaggio che scrive il papà di Antonio Grillo, giovane dj molto conosciuto in città che è morto ieri nella sua casa a Santa Margherita, stroncato da un malore, a soli 29 anni. Antonio se n’è andato in silenzio, nel sonno. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, preoccupati perché il figlio non si era ancora alzato dal letto. I soccorsi, purtroppo, sono stati inutili.

“Incredibilmente vero– scrive la famiglia in un post- Antonio, aitante, allegro, accorto…e potremmo continuare all’infinito. La musica nel sangue e soprattutto fare divertire la gente con il suo estro e il suo senso di coinvolgimento. La musica è stata e sarà sempre la nota ridente della sua vita.

Tutti lo hanno amato e se gli chiedevano come va, nella peggiore delle ipotesi si avvaleva della facoltà di non rispondere. Ci osserverai da lassù e ci illuminerai con il tuo sorriso e il tuo sguardo sempre allegro. CIAO DJ ANTONIO E CONTINUA A SUONARE E FARE DIVERTIRE ANCHE LA NUOVA COMPAGNIA. (La tua famiglia)”.