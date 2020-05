Disinfezione e scerbatura straordinaria: Messina servizi Bene Comune prosegue l’attività in tutti i villaggi e ville comunali [FOTO e VIDEO]

25 Maggio 2020 09:18

Disinfezione e scerbatura straordinaria: Messina servizi Bene Comune prosegue l’attività in tutti i villaggi, ville comunali e negli spazi urbani più sensibili per la ‘fase 2’ dell’emergenza Covid

Prosegue senza sosta in tutta la città l’attività straordinaria di spazzamento, scerbatura e disinfezione da parte di Messina Servizi Bene Comune in alcuni villaggi, ville comunali e negli spazi urbani più sensibili in questa ‘Fase 2’ dell’emergenza Covid 19, per recuperare quanto non si è potuto fare a Marzo ed Aprile avendo il 50% di personale in meno a causa del Coronavirus. Negli scorsi giorni molteplici interventi, con attività dedicata nei villaggi più a Sud, quali Pezzolo e Mili San Marco e San Pietro, fino allo svincolo di Gazzi. Si proseguirà oggi nei villaggi Unrra, Cep e San Filippo. Nell’ Area Centro continua invece la manutenzione straordinaria, e di disinfezione delle villette a piazza Crisafulli, Villetta Quasimodo, Piazza Fulci, Piazza S. Caterina, Piazza Cavallotti, Via Tommaso Cannizzaro. Nell’Area Nord, interventi nella zona Annunziata, da via Ciaramita a Via Roma. Messinaservizi Bene Comune inoltre, sta ultimando le prove pratiche per la selezione dei primi 50 operatori ecologici, che presto saranno utilizzati per avviare la raccolta differenziata porta a porta nella zona 3 dell’Area Nord compresa tutta l’Annunziata, e nella zona 3 dell’Area Sud fino a Gazzi.