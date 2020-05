31 Maggio 2020 17:20

Delfini danno spettacolo tra le onde del mare di Scilla, le immagini

Come ad accogliere dopo mesi che non hanno trovato “spettatori” alle loro piroette, i delfini in questa mattina di fine maggio, hanno dato spettacolo avvicinandosi moltissimo alla spiaggia di Scilla e giocando tra le onde del mare come possiamo vedere nei video a corredo dell’articolo.