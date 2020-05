Messina, De Luca: “Impariamo a convivere con il coronavirus e ripartiamo”. Da sabato stop alle dirette Fb dal “Gabinetto di Guerra” del Coc

6 Maggio 2020 20:08

Il sindaco di Messina: “la nostra funzione si è esaurita. Sabato termineranno le dirette Facebook”

“Abbiamo fatto una valutazione….la nostra funzione si è esaurita”. Lo ha detto stasera il sindaco di Messina Cateno De Luca, annunciando che le consuete dirette facebook serali dal “Gabinetto di guerra del Coc” termineranno sabato prossimo. Il sindaco stasera ha fatto un appello ai locali che dal 4 maggio hanno iniziato anche il servizio di asporto. “Mi segnalano che alcuni locali restano aperti fino alle 2 di notte. Comprendo la necessità, ma non erano questi i patti. Noi usciamo da una fase di arresti domiciliari ed entriamo in una fase di autolibertà vigilata. Abbiamo preso l’impegno di uniformarci ai dpcm del Governo, ma possiamo intervenire incidendo sugli orari di apertura e chiusura. Non siamo ancora fuori dall’emergenza, non costringetemi a reintrodurre il coprifuoco”.