Da lunedì sospeso il servizio di distribuzione di ausili per stomia nelle farmacie della provincia di Catanzaro

8 Maggio 2020 15:01

Catanzaro: i pazienti o i loro famigliari dovranno rivolgersi alle strutture della ASP per ottenere i prodotti sanitari necessari per la loro salute

Federfarma Catanzaro comunica che, “vista l’insensibilità e l’indifferenza da parte dell’Azienda sanitaria provinciale nei confronti di una problematica che interesse numerosi cittadini portatori di patologie gravi e le loro famiglie, le farmacie della nostra provincia, a partire da lunedì 11 maggio prossimo, sono costrette a sospendere l’erogazione degli ausili sanitari necessari ai soggetti stomizzati (sacche e placche per stomia, cateteri e sacche per incontinenza, polveri e paste)”. Pertanto, i pazienti o i loro famigliari dovranno rivolgersi alle strutture della ASP per ottenere i prodotti sanitari necessari per la loro salute.