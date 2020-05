Da Lucca a Reggio Calabria: diretta Facebook con Racconti nella Rete di LuccAutori

25 Maggio 2020 15:15

Domani martedì 26 maggio alle 18:30, Balenando in Burrasca Reading Festival sarà in diretta con Demetrio Brandi, presidente del premio letterario Racconti nella Rete

Domani martedì 26 maggio alle 18:30, Balenando in Burrasca Reading Festival sarà in diretta con Demetrio Brandi, presidente del premio letterario Racconti nella Rete, fiore all’occhiello dell’Associazione culturale LuccAutori. La diretta Facebook, che potrà essere seguita nella pagina di Balenando in Burrasca Reading Festival, vedrà on line anche Aldo Libri, conoscitore e sostenitore del premio e Segretario del SUL Sindacato Artisti, Antonio Aprile e Katia Colica, direttori organizzativo e artistico del festival di reading Balenando in Burrasca che, in tempi di coronavirus, non ferma la sua attività grazie agli strumenti mediatici che il momento offre. Nel mese di giugno la giuria tecnica del Premio Racconti nella Rete indicherà i venticinque racconti selezionati che saranno pubblicati a ottobre in un’antologia edita da Castelvecchi con in copertina, per la 19.a edizione, un disegno del disegnatore e fumettista Bruno Cannucciari. Il vincitore della sezione Corti, invece, potrà partecipare alla realizzazione del cortometraggio che si girerà a Lucca in collaborazione con la Scuola di Cinema Immagina di Firenze a cura di Giuseppe Ferlito. Un importante appuntamento live con Balenando in Burrasca Reading Festival II edizione, quindi, che punta a far conoscere meglio una prestigiosa realtà della cultura nazionale.