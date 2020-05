“Curon”, dal 10 giugno su Netflix: è diretta dal regista reggino Fabio Mollo

22 Maggio 2020 12:32

“Curon” è una nuova serie originale italiana Netflix, in 7 episodi, con protagonista Valeria Bilello e ambientata nella cittadina dell’Alto Adige da cui prende il titolo la serie. E’ diretta dal reggino Fabio Mollo e Lyda Patitucci, prodotta da Indiana Production, e sarà disponibile dal 10 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. I protagonisti sono: Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).