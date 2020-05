Crotone, ds Ursino: “la Reggina agirà al meglio per disputare una grande Serie B”

16 Maggio 2020 10:12

“La Reggina ha alle spalle una grandissima società e ha un grande tecnico come Mimmo Toscano”: intervista al ds Ursino

Il calcio italiano è in attesa del Consiglio Federale del prossimo 20 maggio. Serie A e B aspettano le linee guida per la ripartenza dei campionati, mentre la Lega Pro appare proprio ad un passo dalla sospensione. In corso di Assemblea quasi tutti i presidente hanno votato per l’interruzione della stagione, mentre c’è stata parecchia bagarre sul discorso playoff. La Figc potrebbe dunque anche decidere di uno spareggio ridotto per assegnare la quarta promossa, discorso quasi certo invece per le capolista Monza, Vicenza e Reggina. Il ds del Crotone, Beppe Ursino, intervenuto alla trasmissione Diretta Studio su Radio Gamma No Stop, parlando degli amaranto fa un passo in avanti e dice: “non mi permetterei mai di dare suggerimenti al mio collega Taibi, lui certamente conosce meglio la situazione. Dico solo che la Serie B non ha a nulla a che vedere con la Serie C, il divario è nettissimo. La Reggina ha alle spalle una grandissima società e ha un grande tecnico come Mimmo Toscano, certamente agiranno per il meglio per disputare un grande campionato di B”, ha concluso Ursino.