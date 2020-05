Si è radicata sul territorio nazionale l’Associazione di economisti e giuristi d’impresa

12 Maggio 2020 22:24

Cresce rapidamente l’Associazione di economisti e giuristi d’ impresa, A.E.G.I. Costituitasi da poco tempo, infatti, con sede legale a Roma, già si è radicata sul territorio nazionale e può contare sulla presenza qualificata di numerosi professionisti tra i quali l’avv. Tiziana Costarella del Foro di Reggio Calabria, eletta componente del Consiglio Direttivo. L’associazione composta da commercialisti e avvocati ha lo scopo di valorizzare e rafforzare le professioni giuridico-economiche e di affiancare e sorreggere le imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni presenti sul territorio, in un mercato che coinvolge l’esercizio consulenziale in modo diretto nella gestione aziendale.

L’Aegi, dunque, vuole affiancare i propri professionisti per promuovere le relazioni con le istituzioni pubbliche e promuovere attività di approfondimento e studio sui precetti accesi al disagio imprenditoriale, così sul Codice della Crisi d’impresa e le fasi giuridico-economiche dell’insolvenza, favorendo idonee collaborazioni tra gli associati e le PMI, gli Enti Pubblici ed i consessi sociali a partecipazione pubblica; promuovere la costituzione di Osservatori territoriali, anche sulla Crisi d’impresa, in collaborazione sinergica con la Pubblica Amministrazione, le Camere di Commercio, i Tribunali nelle diverse composizioni, civili, amministrative e penali, le Agenzie statali e le associazioni di categoria; promuovere attività di approfondimento e confronto sulle norme del terzo settore e sulla Cooperazione, privilegiando i rapporti con le associazioni e le centrali di riferimento. Ancora vuole partecipare a bandi pubblici e privati per l’adozione e realizzazione di progetti economici tecnici che consentano lo sviluppo del presidio e la migliore realizzazione degli speciali fini istitutivi; collaborare con gli Enti e le Agenzie statali per la diffusione della coltura imprenditoriale in applicazione dei protocolli sulla legalità. Tutto ciò passando dall’organizzare attività di formazione e studio e stimolando e promuovendo modelli innovativi. AEGI è un network professionale per l’impresa e con l’impresa per affrontare con autorevolezza le sfide e le dinamiche di un’economia che pone istanze complesse. Qui in Calabria, a tessere le fila dell’associazione ci sono due soci fondatori: Tiziana Costarella e Alberto Maugeri che, assieme al Presidente dott. Andrea Maggio, avranno il difficile ma entusiasmante compito di far crescere Aegi e di far conoscere sul territorio il grande valore di supporto che l’associazione ha per giuristi e per gli economisti d’impresa.

Tiziana Costarella è componente del Consiglio Direttivo di AEGI ed è avvocato operante nel settore diritto civile e amministrativo, specializzata in diritto dell’immigrazione e in diritto societario e consulenza d’impresa, già tutor specializzato presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, europrogettista, formatrice, ed autrice di numerosi articoli e saggi di diritto. Alberto Maugeri è componente del Consiglio Direttivo di AEGI ed è dottore commercialista e revisore legale dei conti, curatore fallimentare, professionista attestatore e gestore della crisi; già componente di Commissione di Studio presso il Consiglio nazionale dei commercialisti; attualmente è Componente del Consiglio Regionale della UNICOOP Sicilia e vice presidente nazionale dell’Associazione Consumatori AIACE.