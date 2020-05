Covid Hospital di Barcellona affianca il Prefetto di Messina per la celebrazione della Festa della Repubblica

30 Maggio 2020 12:03

Il prefetto di Messina ha richiesto la presenza del personale dell’ospedale per sottolinearne il coraggio e la competenza dimostrati nell’affrontare la crisi dovuta al SARS-CoV2

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina sarà presente il 2 giugno alle celebrazioni per ricordare la nascita della Repubblica con una delegazione di personale sanitario del Covid Hospital di Barcellona, guidata dalla Responsabile della U.O. di Malattie Infettive Dott.ssa Letizia Panella.

“Ringrazio S.E. il Prefetto di Messina Librizzi – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – per l’alto onore che ha voluto concedere all’A.S.P. di Messina nel volere accanto a se, in un giorno così significativo, il personale dell’Ospedale di Barcellona, che in questi mesi di grave emergenza sanitaria nazionale ha dimostrato coraggio, grande competenza professionale e abnegazione, curando e portando a guarigione tanti soggetti contagiati dal virus SARS-CoV2″.