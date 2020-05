Calabria, lo studio legale dell’avv. Cundari eccellenza nazionale: inserito nella hit parade toghe Sole 24Ore

20 Maggio 2020 14:12

Calabria: su 337 studi legali d’eccellenza solanto 40 sono specializzati in Diritto del Lavoro: presente quello dell’avv. Cundari

Lo studio legale dell’avv. Massimo Cundari è l’unico selezionato in Calabria ed è uno dei pochi del Centro-Sud ad essere inserito nel dossier pubblicato da Il Sole 24ore nella specializzazione “Lavoro e Welfare”. Il quotidiano economico ha svelato la hit-parade delle toghe dando conto in uno “speciale” della ricerca effettuata in collaborazione con Guida al Diritto e Statista, società tedesca specializzata nelle analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione di dati. Lo studio dell’avv. Massimo Cundari lo scorso anno era già era stato selezionato dal quotidiano economico, è specializzato in diritto del lavoro, la sede centrale si trova in Calabria (a Cosenza), ma opera su tutto il territorio nazionale.

“La ricerca è stata effettuata – si legge nel comunicato – sulla base di oltre 20mila segnalazioni raccolte da avvocati, giuristi di impresa e clienti. Sono stati presi in esame gli studi legali attivi a livello nazionale in 10 settori di competenza (diritto societario; bancario; contratti e contenzioso; lavoro; tributario; penale; diritto di famiglia e successione; immobiliare; amministrativo; ambiente) e in 5 macroregioni (Milano, Roma, Nord, Centro e Sud-Isole). E, in un panorama nazionale che conta ben 250.000 iscritti agli Ordini forensi, sono stati individuati solo 337 studi legali d’eccellenza e, tra questi, solo 40 tra quelli specializzati in Diritto del Lavoro, tra i quali appunto quello dell’avv. Cundari”.