Cosenza, Guarascio: “no cambio di format. Se non riprende il campionato, la stagione va annullata”

2 Maggio 2020 15:48

Il presidente del Cosenza non vuol sentir parlare di retrocessione a tavolino: “sarebbe qualcosa di ingiusto, pronti alle battaglie legali”

In attesa di capire quale sarà il destino della stagione calcistica 2019/2020, secondo le indiscrezioni della Figc, è facile immaginare che sarà un’estate infuocata nelle aule dei tribunali. Il presidente del Cosenza è in prima per combattere contro l’assegnazione a tavolino delle retrocessioni. Durante il Tg Ten, così Eugenio Guarascio si è espresso in merito: “eventualmente daremo battaglia in tutti i sensi. Sarebbe qualcosa di ingiusto. Non si possono cambiare le regole in corso d’opera in un momento di grande difficoltà per tutto il mondo. La stagione o si completa o si annulla, nella peggiore delle ipotesi si potrebbero recuperare queste dieci partite più avanti”.