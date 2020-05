Coronavirus, Franceschini: “le vacanze si faranno, ma saranno diverse”

4 Maggio 2020 09:46

Coronavirus, il Ministro Franceschini: “le vacanze si faranno, ma saranno diverse: dovremo rispettare misure di sicurezza”

“Sarà un rientro graduale, in cui la normalità sarà convivere con cose con cui non abbiamo mai convissuto, il distanziamento, le mascherine, tutte le misure di sicurezza che verranno prescritte attività per attività. Io sto lavorando perché si possano fare le vacanze ma saranno vacanze oggettivamente diverse”, è quanto ha affermato il Ministro per i Beni culturali e per il Turismo Dario Franceschini ospite ieri sera a “Che Tempo che fa”. “Anche in vacanza -sottolinea– dovremo rispettare le misure di sicurezza che ci verranno prescritte. Non è possibile oggi dire da quando sarà possibile andare in spiaggia, aspettiamo le relazioni del comitato tecnico-scientifico, e le condizioni in cui ci andremo, bisognerà adattarsi. Gli italiani hanno dato una prova straordinaria di maturità collettiva in questi mesi, adesso c’è un altro tipo di maturità che serve a tutti, non torniamo alla normalità. Si liberano alcune attività –aggiunge– non dovremo vedere luoghi affollati, tutto quello che può fare la scienza o le misure prescrittive devono essere aiutati da una grande maturità nei comportamenti individuali, così sarà possibile anche fare le vacanze”. Per quanto riguarda gli aiuti economici al settore del turismo, il Ministro rimarca: “ci sono molte misure che valgono per tutte le imprese, e varranno in particolare per quelle turistiche, come le imposte relative agli affitti, dei contributi che stiamo discutendo di sostegno forte alle imprese in base alla loro dimensione di fatturato che andranno direttamente ad aiutare il comparto del turismo. In più stiamo ragionando sul tax credit vacanze, un aiuto alle famiglie dal reddito medio-basso, con una somma da spendere nelle strutture ricettive, che consentirà di dare liquidità alle imprese”, conclude.