Coronavirus: Taverna, ‘tutta mia vicinanza a Sileri’

26 Maggio 2020 15:55

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – ‘Al nostro viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, sotto tutela da alcuni giorni per aver ricevuto pressioni sulla gestione dei fondi pubblici per l’emergenza Covid-19, va tutta la mia vicinanza. Sileri si è impegnato dal primo momento per far fronte a questa emergenza e sono certa che non si lascerà intimidire”. Così, in una nota, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, del MoVimento 5 Stelle.