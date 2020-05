Coronavirus, Governo contro l’ordinanza della Calabria: “il Tar accoglie il ricorso, ma la decisione è ininfluente”

9 Maggio 2020 15:08

Coronavirus, “risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo”: il Tar accoglie il ricorso contro l’ordinanza della Calabria

Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri tramite l’Avvocatura generale dello Stato contro l’ordinanza della Regione Calabria, emanata il 29 aprile scorso, che consentiva il servizio ai tavoli all’aperto per bar, ristoranti ed agriturismo. La notizia è appresa dal sito del Tar dopo l’udienza collegiale di questa mattina, tenuta in camera di consiglio.

Nel suo ricorso, predisposto dall’Avvocatura dello Stato, il Governo sosteneva che l’ordinanza regionale contenesse alcune permissioni che “anticipano l’efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020”. Inoltre “risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo” e dopo “un iter istruttorio lacunoso, privo di alcuna argomentazione scientifica”.

La Regione Calabria invece sosteneva la “inammissibilità del ricorso del governo per difetto di giurisdizione”, ritenendo che la controversia ricadeva nella competenza della Corte costituzionale, e rimarcava la “assoluta legittimità” del provvedimento adottato dal presidente Santelli, definito “pienamente conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità, richiamati dal dl 19 del 2020 che richiedono di modulare le misure limitative di prerogative costituzionali al ‘rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio”.

Il Tar comunque ha accolto il ricorso del Governo. “Il Tar – si legge nella sentenza – accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, numero 37, nella parte in cui, al suo punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, è ‘consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto“. “Spetta al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’articolo 3, comma 1, dl n. 19 del 2020, che pero’ nel caso di specie e’ indiscusso che non risultino integrati”.

“E’ una decisione pur rispettabile ma ininfluente: l’ordinanza infatti ha avuto piena esecuzione per 11 giorni e il Governo ha preannunciato per mercoledì che disporrà l’apertura di bar e ristoranti a livello generale. La Regione ha vinto con il mancato accoglimento del decreto cautelare ed ha avuto un importante risultato acquisendo la primazia politico-istituzionale di tutela delle prerogative costituzionali delle regioni”: lo ha affermato l’avv. Oreste Morcavallo, uno dei legali che ha assistito la Regione Calabria.