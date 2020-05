Coronavirus in Sicilia, i dati città per città: a Messina oggi 4 nuovi casi e un guarito

10 Maggio 2020 18:13

Coronavirus in Sicilia: oggi 14 nuovi casi in tutta l’Isola, di cui 4 a Messina

Anche i dati di oggi confermano il crollo del contagio in Sicilia. Su 885 tamponi (i tamponi di oggi, essendo domenica, sono in numero decisamente più basso rispetto agli altri giorni della settimana) si registrano solo 14 nuovi casi. La situazione nell’Isola migliora di giorno in giorno, diminuiscono i ricoveri e i guariti sono più di mille. Oggi non si registra nessun decesso.

Ecco il quadro riepilogativo della situazione, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 102.403 ( +855 rispetto a ieri ), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327 ( +14 ), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.069 ( -11 ), 1.002 sono guarite ( +25 ) e 256 decedute (0). Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5) sono ricoverati, di cui 16 in terapia intensiva (-1), mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare.

A Messina e provincia oggi si registrano 4 nuovi casi e una guarigione . Si tratta di un paziente di 57 anni che era ricoverato ed è stato dimesso dal Policlinico di Messina. In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 sono ora 112, a cui se ne aggiungono 32 di pazienti che erano stati posti in isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è ora pari a 144.

Gli attuali positivi , in città e provincia, che ieri erano 358, oggi sono 361. I casi di coronavirus accertati dall’inizio della pandemia sono in totale 557.

Questi i casi di coronavirus (attuali positivi) riscontrati nelle varie province dell’Isola:

Agrigento, 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 98 (15 ricoverati, 53 guariti, 11 deceduti);

Catania, 694 (65 ricoverati, 250 guariti, 93 deceduti);

Enna, 247 (59 ricoverati, 145 guariti, 29 deceduti);

Messina, 361 (64 ricoverati, 144 guariti, 52 deceduti); ieri erano 358 (64 ricoverati, 143 guariti, 52 deceduti);

Palermo, 383 (57 ricoverati, 127 guariti, 31 deceduti);

Ragusa, 37 (4 ricoverati, 50 guariti, 7 deceduti);

Siracusa, 109 (23 ricoverati, 103 guariti, 27 deceduti);

Trapani, 69 (2 ricoverati, 65 guariti, 5 deceduti).