Coronavirus: oggi in Sicilia solo 11 nuovi casi, ecco i DATI

13 Maggio 2020 18:19

Anche oggi ottime notizie in Sicilia: oggi solo 11 nuovi casi in tutta l’Isola

Ottime notizie sul fronte coronavirus in Sicilia. Oggi si registrano solo 11 nuovi casi in tutta l’Isola. Ecco il quadro riepilogativo della situazione, aggiornato alle ore 15 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 107.991 (+2.974 rispetto a ieri), su 96.860 persone: di queste sono risultate positive 3.354 (+11), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.889 (-22), 1.203 sono guarite (+32) e 262 decedute (+1).