Coronavirus: in Sardegna via libera alle messe, l’11 maggio riaprono parrucchieri ed estetisti

2 Maggio 2020 22:15

Coronavirus: il presidente della Regione Sardegna ha varato una nuova ordinanza che avrà vigore dal 4 al 17 maggio

Coronavirus– Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha annunciato alcune novità introdotte con una nuova ordinanza che avrà vigore dal 4 al 17 maggio. “Visto che il governo ha vietato le cerimonie ma non le funzioni religiose, consentiamo nel territorio regionale lo svolgimento delle funzioni eucaristiche ordinarie ossia le messe ordinarie con obbligo di distanziamento tra le persone e dispositivi di protezione. Sospese le cerimonie civili e religiose ad eccezione di quelle funebri con esclusiva partecipazione dei congiunti“, ha aggiunto”, afferma il presidente della Regione Sardegna. “Dall’11 maggio -sottolinea Solinas- in base a una valutazione sull’andamento della curva dei contagi, nei comuni della Sardegna con un parametro di diffusione uguale o inferiore a 0,5, diamo la possibilità per il sindaco di riaprire attività, come saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori”. Solinas, inoltre, ha disposto l’apertura “al pubblico di parchi, ville e giardini a condizione che non ci siano assembramenti e sia osservato il distanziamento sociale. Via libera anche alla pratica di sport individuali all’aria aperta e allo spostamento nell’ambito della regione nei comuni dove si abbiano altre case di proprietà per controlli e manutenzione autorizzando allo spostamento sia i singoli che nuclei familiari conviventi. Vengono riaperte anche “attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private” mentre, tra le altre decisioni, c’è anche quella di demandare ai sindaci, “in relazione alla loro conoscenza, la possibilità di consentire con propria ordinanza l’apertura di mercati rionali o a km zero”, conclude Solinas.