Coronavirus, Santelli: “condivido scelta di Emiliano di riaprire parrucchieri ed estetisti, il Governo deve capire che il Sud sta chiedendo aiuto”

8 Maggio 2020 15:49

Coronavirus, le dichiarazioni di Jole Santelli presidente della Regione Calabria

“Condivido lo spirito dell’ordinanza del presidente Emiliano che consente la ripartenza per parrucchieri e centri estetici giacché ritengo essenziale che in questa fase di riapertura i territori, sulla base delle proprie esigenze, possano avere un ruolo fondamentale. Mi auguro che il Governo comprenda che queste scelte non sono il frutto di una volontà di fare un braccio di ferro, ma al contrario rappresentano una richiesta di ascolto e di aiuto”.

Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.