Coronavirus, Santelli incontra Conte: “ho chiesto al premier le attenzioni per la Calabria che fin qui sono mancate”

13 Maggio 2020 16:49

Coronavirus, incontro tra il Premier Conte e il Presidente Santelli: la Regione Calabria richiede l’attenzione su alcuni temi particolari

“Ho appena avuto un incontro cordiale e propositivo con il Presidente Conte. Al centro della discussione la Calabria e le sue reali necessità”. Lo ha scritto tramite il suo account Facebook il Presidente Jole Santelli. La governatrice della Regione Calabria ha poi spiegato quali sono stati i punti discussi con il Presidente del Consiglio: “abbiamo parlato di sblocco delle opere pubbliche, di sanità, di fase 2. Abbiamo parlato di una Calabria nuova, che ha grande voglia rilanciarsi, ripartire e stupire. Per questo ho chiesto un’attenzione particolare che purtroppo in tutti questi anni spesso è mancata. Dobbiamo recuperare anni di sviluppo mancato e dobbiamo farlo presto, anche attraverso una costruttiva sinergia tra Governo e Regione. Non c’è più tempo”. Un incontro che serve sicuramente ad allentare alcuni attriti nati nelle ultime settimane tra Governo e Regione. L’ordinanza emanata dalla Presidente Santelli lo scorso 29 aprile è stata annullata dopo il ricorso al Tar, ma adesso la sensazione è che entrambe le parti abbiano lasciato da parte gli screzi per venirsi incontro e collaborare.