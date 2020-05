Coronavirus, Santelli: “gran pasticcio del Governo sulla gestione mascherine, la Regione Calabria non ne ha in deposito”

14 Maggio 2020 22:49

“La Regione Calabria manda tutto quello che abbiamo in deposito”: così Jole Santelli risponde a Domenico Arcuri sulla questione mascherine

“No, nei miei depositi non ci sono mascherine. Io controllo giornalmente e tutto quello che abbiamo in deposito mandiamo”. Lo ha detto il presidente Jole Santelli, ospite durante la trasmissione “Diritto e Rovescio”. La governatrice della Regione Calabria si espressa in risposta all’affermazione del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, sull’enorme quantità di mascherine (47 milioni) che si troverebbe nei depositi delle regioni. “Tra l’altro – ha aggiunto Santelli – mandiamo anche al commissario Arcuri i report giornalieri”.

Per quel che riguarda la gestione delle mascherine a livello centrale, Santelli ritiene che si sia stato “ tutto un gran pasticcio, le regioni sono state bersagliate per mesi da presunti imprenditori con scorte enormi di mascherine e dispositivi vari. E’ stata una bella lotta. Io ero terrorizzata al telefono a rispondere a tutti questi che si offrivano come intermediari e risolutori di grandi problemi”.