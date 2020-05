Coronavirus, Santelli: “sui tamponi Calabria in linea con le altre Regioni, Boccia si informi meglio”

7 Maggio 2020 13:19

Coronavirus: le parole di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, nel corso di una conferenza stampa convocata alla Cittadella regionale di Catanzaro

Sui tamponi “siamo assolutamente in linea con tutte le regioni. Processiamo circa 1.100-1.200 tamponi al giorno. Abbiamo fatto un lavoro sulle Rsa e ora sui rientri, abbiamo fatto talmente tanti tamponi che abbiamo chiesto aiuto alla Campania per processarli. Dico al ministro Boccia di informarsi meglio. Non c’e’ un problema tanto di tamponi ma un problema serio di reagenti“. Cosi’ Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, nel corso di una conferenza stampa convocata alla Cittadella regionale di Catanzaro. “Per processare un tampone – ha spiegato Santelli – abbiamo cinque laboratori, le macchine impiegano quattro-cinque ore, in alcune parti si fanno doppi turni“. “La conferenza di oggi – ha aggiunto poi in riferimento alla Stato-Regioni – e’ particolarmente delicata perche’ riguarda i fondi europei delle regioni del sud che andranno a sovvenzionare le misure del governo. Tutte le regioni hanno chiesto garanzie al governo. Alcune misure assunte hanno un impatto diverso in Lombardia e in Calabria“. Secondo Santelli “noi regioni del sud dovremmo pagare il 50% di tutte le somme spese dal governo nei vari enti di committenza. La trattativa sta procedendo con le regioni che chiedono garanzie. Non ci basta una cambiale del governo, abbiamo bisogno di altre cose”.