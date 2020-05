Coronavirus, Santelli: “la Calabria la battaglia l’ha già vinta perché si è parlato di una regione che chiedeva di lavorare, non assistenza”

7 Maggio 2020 11:49

Coronavirus: le parole della Presidente Santelli nel corso di una conferenza stampa in merito alla sua ordinanza per la riapertura dei tavoli all’aperto di bar, pasticcerie e ristoranti

“Mi sono meravigliata della reazione del Governo sulla mia ordinanza perche’ quella della Calabria e’ un passo avanti ma sul solco di quello che e’ stato deciso dal governo. Ci sono ordinanze di Regioni che sono andate ben oltre rispetto alla Calabria e su campi completamente nuovi“. Cosi’ Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, nel corso di una conferenza stampa convocata alla Cittadella regionale di Catanzaro, in merito alla sua ordinanza per la riapertura dei tavoli all’aperto di bar, pasticcerie e ristoranti. “La Calabria – ha spiegato – la battaglia l’ha gia’ vinta perche’ si e’ parlato di una regione che chiedeva di lavorare, non assistenza. Abbiamo aperto un dibattito forte all’interno del Paese tanto che oggi il presidente Conte dice di anticipare le misure”. “Nel periodo della prevenzione – ha continuato – abbiamo assunto tra le misure piu’ forti in Italia. I calabresi sono stati molto ligi alle regole. Avevo chiesto di chiudere la Calabria e iniziare a restituire ai calabresi un po’ delle liberta’ che abbiamo sottratto”. “Stiamo gestendo – ha aggiunto – 5 mila persone che stanno rientrando in Calabria con un controllo capillare e un’organizzazione di cui sono fiera come calabrese. Il primo giorno su 800 persone 720 hanno fatto i tamponi. Abbiamo fatto uno sforzo immenso“.