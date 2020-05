Coronavirus, Salvini: “d’accordo con riaperture in Calabria, perchè dovrebbe rimanere chiusa se non c’è contagio?”

1 Maggio 2020 11:49

Coronavirus in Calabria: le parole di Matteo Salvini sulla Fase 2

“Sono d’accordo” con l’apertura delle attivita’ in regioni come la Calabria “perche’ l’Italia ha dati diversi. Se in Calabria il contagio e’ sostanzialmente bloccato, con prudenza e intelligenza due persone a due metri di distanza con la mascherina possono bere un caffe’ al bar: non vedo il problema“. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Mattino Cinque. Cosi’ si tutelano le attivita’ e si evita il rischio che un barista “fallisca o chieda alla malavita, che puo’ essere piu’ veloce dello Stato, i soldi“.

Coronavirus, Salvini: “il governo non durerà tantissimo”

Il governo non durera’ tantissimo: anche ieri in parlamento hanno detto cose diverse, e’ come se hai tre persone su una macchina e vogliono andare uno a destra, uno a sinistra e uno fermarsi all’autogrill, e’ chiaro che dopo un po’ che litigano la macchina si ferma. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a ‘Mattino Cinque’. Salvini ha poi parlato della riapertura delle attivita’ nella fase 2. “Molti imprenditori hanno gia’ sanificato i propri locali. Ci sono 100 mila parrucchieri, 30 mila estetiste che hanno predisposto misure e dispositivi di sicurezza. Se si entra al supermercato rispettando le regole, perche’ non anche in altri esercizi?”, ha affermato il leader leghista, che si e’ detto d’accordo con la governatrice della Calabria Jole Santelli. “L’Italia ha numeri differenti in varie parti del Paese. Se in Calabria per vari motivi i contagi sono limitati: con prudenza e intelligenza non vedo perche’ non si possa bere un caffe’ all’aria aperta“, ha concluso Salvini.