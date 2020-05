Coronavirus: Sala, ‘con rimprovero Navigli sono andato un po’ sopra le righe’

15 Maggio 2020 21:12

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – ‘In quel video su Facebook sono andato un po’ sopra le righe”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la registrazione di Accordi e Disaccordi, il talk politico condotto sul Nove, ha commentato il video in cui si dichiarava ‘incazzato” nei confronti di quei milanesi che si erano riversati nei Navigli a fare l’aperitivo.

“Ho voluto dare un segno immediato perché oggettivamente, andando in giro, vedevo tanti senza mascherina”, ha detto il primo cittadino di Milano. “Il tema non è quanta gente c’è, il tema è di usare la mascherina e di stare a distanza. Quindi ho fatto un intervento, anche un po’ eccessivo, perché subito nei primi giorni volevo dare segno della mia attenzione”.