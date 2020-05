Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), ‘paradosso Sala che chiude Navigli, non serve’

8 Maggio 2020 15:01

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Chiudere i Navigli di Milano, ieri affollati di giovani che bevevano e chiacchieravano anche senza la mascherina, non serve. Piuttosto, bisogna appellarsi alla responsabilità dei singoli. E’ il parere dell’assessore della Lombardia al Lavoro e all’Istruzione, Melania Rizzoli, che è anche medico chirurgo. “Mi sembra un paradosso che il sindaco Sala, quello che voleva fare gli aperitivi ai Navigli con Zingaretti, ora li chiuda. Io – dice in un’intervista all’Adnkronos – non penso serva chiudere i Navigli, ma piuttosto serve un appello ulteriore alla responsabilità di quei cittadini fortunati che sono ancora risparmiati dalla malattia e che hanno ripreso le loro attività”.

Al momento, spiega, “non siamo ancora fuori dall’emergenza”. L’immagine delle folle di ieri “mi auguro che sia stata soltanto una mezz’ora di pausa dei molti giovani che hanno sofferto questi 50 giorni di quarantena come tutti. La riapertura – sottolinea – non è un tana libera tutti: gli atteggiamenti contano. Questo è un virus che si diffonde per via aerea e negli assembramenti dove si beve senza mascherina se qualcuno è positivo contagia gli altri. La mascherina – afferma ancora – riduce di 36 volte la possibilità di prendere virus, quindi è bene mantenerla: non è che non si possono incontrare le altre persone, ma bisogna proteggersi”.

L’ultima cosa che serve, ora, è tornare a chiudere tutto. “I contagi – osserva – non diminuiscono ma nemmeno aumentano, perché c’è stata molta consapevolezza. Mantenere le misure di sicurezza e la distanza non è solo consigliabile ma è indispensabile soprattutto in questi 15 giorni di riapertura. Se risalgono i contagi sopra i 500 al giorno, allora si devono riattivare le misure di restrizione, cosa che nessuno auspica”.